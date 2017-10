De bedste romantiske komedier, der nogensinde er lavet

Easy A (2010)

Easy A var med til at gøre Emma Stone til et velkendt navn. Stone spiller teenageren Olive, der er en pæn og ordentlig pige – måske endda lidt for ordentlig, ifølge hende selv. Da Olive kommer med en lille hvid løgn om sin uskyld, begynder rygterne hurtigt at sprede sig på gymnasiet, og i stedet for at kæmpe imod rygtet som skolens villige pige, udnytter Olive sin nye titel fuldt ud.

Se den for: Scenen, hvor Emma Stone synger Pocket Full of Sunshine, der spiller fra et musikalsk fødselsdagskort.