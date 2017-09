De sjoveste serier på Netflix og HBO

Master of None

Komiker Aziz Ansari blev kendt i sin rolle som den prætentiøse skørtejæger Tom Haverford i Parks and Recreation.

Aziz skabte efterfølgende sin egen eksklusive serie for Netflix, Master of None, hvor han spiller hovedrollen Dev, en ung skuespiller, der har rejst til New York med en drøm om en karriere inden for film.

Serien skulle eftersigende være løst baseret på Aziz’ eget liv og viser blandt andet glimt fra hans barndom og det kulturelle sammenstød mellem Indien og Amerika.

Master of None adskiller sig især ved at distancere sig fra den klassiske kontinuerlige fortælling. Uden at afsløre for meget, kommer det uoriginale format til udtryk i afsnit med særlige temaer inspireret af filmhistorien.

Aziz’ humor og smittende personlighed er seriens største trumf, som både vil få dig til at grine og græde (nogle gange samtidig).

SE DEN FOR seriens hylende morsomme øjeblikke, interessante referencer til filmhistorien og selvfølgelig Aziz’ skønne personlighed, som vil få dig til at forelske dig fuldstændig i karakteren Dev.

Du kan se til og med sæson to på Netflix.