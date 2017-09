De skøreste programmer, vi ikke kan få nok af

Man skal have boet under en sten de sidste ti år, hvis man ikke har hørt navnene Kardashian og Jenner før. Den ikoniske familie fra Calabasas, Californien, har i 13 sæsoner underholdt millioner af seere verden over.

I løbet af de 13 sæsoner kan du følge familiens udvikling fra sexvideoer til forsider på Vogue, opbygningen af millionindustrier inden for mode og skønhed, samt et kønsskifte. Man skal holde tungen lige i munden for at følge med den skøre familie, men man kan ikke andet end lade sig drage af deres karismatiske personligheder.

Kan du ikke få nok af Keeping Up With the Kardashians, er der heldigvis masser af serier, der udspringer fra den. Se for eksempel Kourtney & Kim Take Miami, Kourtney & Kim Take New York, eller det nyeste skud på stammen, der følger klanens yngste medlem i Life of Kylie.

Du kan se til og med sæson 12 af Keeping Up With the Kardashians gratis på Viafree.