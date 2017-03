Guide til 48 begivenhedsrige timer i Århus

Dag 1:

Formiddag

Franske fornemmelser og eminent shopping

Der findes mange overnatningsmuligheder i forskellige prisklasser i Smilets By. Villa Provence er en lille oase fyldt med atmosfære i hjertet af Århus. Hotellets værelser er indrettet individuelt i provencalsk stil med tunge gardiner og romantiske sengegærder. Værelserne ligger ud til en lille brostensbelagt gårdhave med et frodigt blomsterbed og en rislende fontæne, der fører tankerne til Sydfrankrig. Villa Provence ligger på Fredens Torv, et stenkast fra Åboulevarden, eller i daglig tale bare Åen, der strækker sig gennem hele det indre Århus.

Åen fører dig fra hotellet til Store Torv, hvor du kan se den imponerende domkirke, der med sine røde mursten er den længste og højeste kirkebygning i Danmark. På Store Torv finder du også mange gode butikker. Tag forbi Støy Munkholm, der med deres to etager har et stort udvalg af internationale mærker som Acne Studios og T by Alexander Wang, som hurtigt kan gøre dit dankort rødglødende. Besøg også Kristian F. Møller, byens bedste boghandel, der går fire generationer tilbage. Store Torv ligger midt mellem Århus Midtby og Latinerkvarteret, der er den ældste del af Århus med skæve bindingsværkshuse helt tilbage fra 1500-tallet.

Området har fået sit navn, da stemningen minder om Latinerkvarteret i Paris med de smalle brostensbelagte gader, små caféer, gallerier og skønne butikker. Især Stylepaste er et besøg værd. Her forhandles danske og internationale mærker indenfor møbler, interiør, mode, sko og kunst. Butikken er bygget op som forskellige universer indrettet og opstillet i rum efter rum.

Således kan du gå igennem en italiensk modesalon med design fra Milano og et sort herreværelse med moderne minimalistisk kunst. I nabobutikken til Stylepaste ligger den nyåbnede Landmad, der sælger lokale varer i en gammel købmandsgård fra 1730. Butikken er et rent familieforetagende med mor, søster og datter som bestyrere – et rigtig godt sted at finde en økologisk olie, juice eller grødblanding.

Når du trænger til en shoppepause er den hippe café La Cabra et godt valg. Her nørdes der kaffebryggeri til den store guldmedalje, og hver morgen bages der croissanter på en sprød smørdej i baglokalet. I Latinerkvarteret finder du også mange secondhandbutikker, for eksempel Soulshine, Bloomers og Kom:mode, hvor du kan finde alt fra cool denimjakker til 60’er-kjoler.

Villa Provence, Fredens Torv 10, Støy Munkholm, Store Torv 4, Kristian F. Møller, Store Torv 5, La Cabra, Graven 20, Stylepaste, Studsgade 2, Landmad, Studsgade 6, Soulshine second hand & vintage, Graven 24, Bloomers, Volden 34, Kom:mode, Rosensgade 34.