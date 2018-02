Det sker der, hvis du glemmer flytilstand på flyveturen

Forestil dig følgende: Du skal på ferie, du sidder i flyet, der netop er lettet, filmen er i gang, og du har fået serveret din første omgang peanuts og hvidvin. Den perfekte start på en skøn ferie. Så går det op for dig, at din telefon ikke er slået til flytilstand. En lettere panik breder sig og du famler med svedige hænder efter din telefon. Det er heldigvis ikke for sent, alt er i den skønneste orden og flyet er stadig i luften.

Men hvad sker der egentlig, hvis filmen er for spændende og hvidvinen glider ned, og du helt glemmer flytilstand?