Endelig! Instagram introducerer længeventet feature

Sommetider går der lang tid, hvor vi ikke har noget spændende at poste på Instagram. Men så sker der pludselig noget – en ferie, fest eller god selfiesession – og vi står med en bunke Instagram-kvalificerede billeder, men bliver nødt til at kassere størstedelen, for ikke at spamme vores følgere.

Men nu kommer løsningen på dét (meget alvorlige) dilemma: Instagram introducerer nemlig en gallerifunktion. Med den nye feature kan du poste flere billeder på samme tid i én post, hvorefter dine følgere kan swipe igennem dit galleri og se flere billeder.