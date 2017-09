Instagrams nye ændring vil ødelægge dit feed

Utilfredse instagrammere

Ændringen i billedernes inddeling har en enorm konsekvens for ambitiøse Instagram-profiler, der ikke kun fokuserer på det enkelte billede, men den overordnede æstetik i deres feed.

Stadig flere profiler vælger også at skabe ét stort billede ud af flere opslag, men hvis Instagram ændrer inddelingen, vil disse profiler være nødsaget til at lave deres arbejde om.

Rygterne om den nye opdatering vækker blandt andet røre hos brugeren Palash Prabhaker (@palxash), der udtaler til The Ringer:

“Jeg har brugt over et år på at formatere min Instagram på baggrund af tre billeder. Jeg leger med det overordnede look i min profil, selvom jeg aldrig havde et decideret design planlagt til min Instagram. Jeg vidste bare, at hvis nogle faldt over [min profil], så kan de scrolle igennem mit feed og blive inspirerede.”