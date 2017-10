Julia Roberts har lige genspillet Pretty Woman – og det er fantastisk

Julia Robert er en af Amerikas mest kendte skuespillere, der med sit unikke talent og smittende smil har skabt en fantastisk karriere på det store lærred.

Roberts har et af Hollywoods mest imponerende porteføljer, der spænder fra Notting Hill til den Oscar-vindende rolle i Erin Brockovich og adaptionen af Eat, Pray, Love.

Men den film, der gjorde Roberts til et velkendt navn, er den moderne fortolkning af det klassiske Askepot-eventyr: Pretty Woman.

Selvom Pretty Woman havde premiere for over 27 år siden, er der scener, som stadig har en enorm plads i vores hjerter. Shoppingscenen, hvor Roberts i rollen som den prostituerede Vivian tager sin hævn over den snobbede butiksassistent med den velkendte replik “Stor fejl – kæmpe!” bringer stadig et smil på vores læber.