“Champagnes beliggenhed, dets jordforhold og klima er kendt for at skabe lette og friske mousserende vine. Samtidig gør disse forhold også, at kvaliteten af druerne er forskellig fra hvert eneste år. Derfor er det vanskeligt at skabe konsistens i, hvordan en flaske champagne smager, når den bliver kreeret hvert eneste år.

Hos Veuve Clicquot skabes vores non-vintage champagne ved at blande vine fra mange forskellige år i en flaske. Det kan være det er vine op til seks-syv år gamle, der skal til for at skabe vores særlige stil. Denne knowhow er en af de vigtigste egenskaber for et champagnehus.”