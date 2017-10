Camille Charrière og Monica Ainley er to af modebranchens største influencere, stylister og modejournalister. Nu er de to teamet op, og inviterer deres følgere endnu tættere på modens verden med podcasten Fashion No Filter.

Hvert afsnit tager mellem 20 og 60 minutter, hvor du kan fordybe dig i emner som Instagram, den moderne muse og mænds holdning til mode.

“Nutidens verden bliver hele tiden mere visuel, når kommunikation primært foregår via sociale medier, hvor det indhold, der deles (billeder, videoer, memes) både er umiddelbart og flygtigt. Vi ville gerne gå tilbage til et medie, der er mere fokuseret på at skabe solidt indhold. Med en podcast skal din fantasi arbejde hårdt, da du er koblet fra verden omkring dig. Det er et sjovt og moderne medie, der lader os udforske hvert emne i dybden,” fortæller Charrière og Ainley til Vogue.fr.