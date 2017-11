Ny app afslører, hvordan du ser ud uden makeup

Der er snart ingen grænser for, hvad apps kan gøre. Om du vil shoppe direkte fra Instagram, prøve makeupprodukter inden du køber dem, eller forhindre dine tømmermænd, så findes der en app til formålet.

Vi er blevet så vant til, at de mange applikationer vil os det bedste, men den nye MakeApp har et helt andet formål. Med app'en kan du fjerne makeup fra ethvert ansigt med et lidet flatterende resultat. Fremfor at vise et smukt og naturligt ansigt, slører app'en de områder, hvor der typisk påføres makeup, og giver huden et rødligt skær.

Se eksemplet på app'en nedenfor.