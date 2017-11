Nye gadgets, der vil blæse dig bagover

Med det nye system fra Philips bliver det muligt for dig at styre al lys i dit hjem via en app. Det lyder måske omfattende, men det eneste, du skal gøre, er at udskifte dine normale pærer til en Hue-pære og koble din smartphone til systemet.

Med Hue-systemet kan du for eksempel vælge, om du vil have et varmt lys, der passer godt til hyggelige stunder, eller et køligere lys, der er ideelt til koncentration og arbejde. Eller du kan vælge at blive mødt af et lyst hjem, når du træder ind ad døren, samt blive vækket langsomt af lys, der gradvist bliver stærkere.

Lyssystem, Philips Hue hos Coop.dk fra 1.099 kr.