Sådan får du en glædelig jul

Jeg tænker, at jeg ikke er den eneste, der kender den følelse i forbindelse med julen, hvor man ville ønske, at man kunne kløve sig i to med lige dele hjerte, hjerne og krop. Og hvis det ikke lige er den følelse, man har med sig, så er der sikkert nogen, der kender den med familiemedlemmet, der altid drikker for meget, kontroverserne, der pludselig bobler mere end sovsen, den brændte and, der får folk til at vrisse, eller andet, der kradser glimmeret af julehyggen.

For det, der er med julen, er, at den som så mange andre ting har en bagside. En bagside, der ikke bare er, at vi stresser rundt, bruger for mange penge og aldrig hygger os helt, som vi skulle, der alt sammen nærmest er en del af julens myte, men i stedet er den, hvor al det nærvær og overskud og al den næstekærlighed og ro, julen skulle være fuld af, bliver lige præcis det modsatte.

Men hvad er det så for en værdi, julen giver os moderne mennesker?