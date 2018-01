Sådan får du en grønnere hverdag

1. Gør dit klædeskab mere miljøvenligt

Vi kan alle gøre meget for at få grønnere vaner, når det omhandler tøj og tekstiler. Første mulighed er at shoppe få ting af god kvalitet, fremfor at fylde garderoben med impulskøb, som alligevel viser sig ikke at være brugbare. Det er naturligvis lettere sagt end gjort, når januarudsalgene venter med gode tilbud på massevis af varer. Inden du lader dig lokke af de nedsatte varer, så er det en god idé at rydde godt ud i din garderobe, så du ved præcis, hvad du mangler, og ikke køber ting, som du aldrig får brugt eller allerede ejer.

Har du et stykke tøj, som der er kommet et hul i, kan du let selv reparere det. Det samme gælder tøj, der er krympet. Hvis du ikke bruger tøjet, bør du aflevere det i din lokale genbrug, så det ikke ender sine dage i skraldespanden. Er der tale om et stykke tøj, der er for beskadiget til brug, kan du aflevere det i H&M eller & Other Stories, der har et miljøvenligt tiltag, hvor du kan aflevere det brugte tøj og få rabat på dit næste køb.