Skam sæson 4: Vores yndlingstema vender tilbage

I går blev det første fulde afsnit af Skam sæson fire tilgængeligt for danske seere. Vi benytter anledningen til at glædes over, at et velkendt tema vender tilbage.

Depression, homoseksualitet, feminisme, ensomhed, spiseforstyrrelser, hævnporno.

Skam er ikke bange for at tage tunge temaer op, som i de første tre sæsoner bliver flettet sammen med en fortælling om kærlighed.

Eva og Jonas. Noora og William. Isak og Even.

Julie Andems (Skams skaber, red.) delikate og anti-Hollywoodske skildring af ungdomskærlighed er en af Skams største styrker. Derfor kunne vi her på redaktionen ikke undgå at blive fortvivlede forud for seriens fjerde sæson: Ville et kærlighedsdrama også udspille sig, når det blev Sanas tur til at indtage hovedrollen?