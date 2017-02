7 tips, der gør det let at holde dit hjem pænt – hele tiden!

1. Gør rent, mens du er igang med aftensmaden, og vent ikke først til efter

I stedet for at vente med at rengøre hele køkkenet til efter aftensmaden er lavet og spist, skal du gøre rent, MENS du kokkererer. At vaske gryden til sovsen op, tørre kogepladen af og tømme opvaskemaskinen kan sagtens klares, mens du venter på, at lasagnen er i ovnen.