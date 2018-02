Derfor skal du elske dit lille badeværelse

Vild, vildere, vildest

Om du vil have en jungle, en hule, komme på safari, eller have et elegant og dekadent look på badeværelset, er tapet løsningen.

Det er især på de små badeværelser, at de vilde mønstre kommer til sin ret. Det er her, du kan tapetsere fra gulv til loft og skabe en anden verden af palmer, fugle og fantastiske farver, som du måske ville være mere tilbageholden med at eksperimentere med i andre, større rum i boligen. Samtidig er et lille rum et mere overskueligt projekt både hvad angår tid og penge.

Kig med her og lad dig inspirere af de fineste bud på tapetserede badeværelser.

