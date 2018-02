Derfor skal du vælge et sort køkken

Det sorte køkken er smukt, dybt og sofistikeret. Men det er også et modigt valg, for selvom det kan give rummet et enormt visuelt løft, kan det også have den modsatte effekt, hvis rummet ikke er velegnet. Sorte køkkener kommer i den grad til sin ret i større ru, med et godt lysindfald og mindre godt i små lejligheder. Tendensen med åbne og lyse køkken/alrum er yderst befordrende for det sorte køkkens eksistensberettigelse, og blandt andet derfor tyder alt på, at ”black is back in business”.



