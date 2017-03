Designer: Sådan vil du indrette dig i fremtiden

Parfumeflasker, luksusure og toiletter

Christoph Behling, der er født i Geneve, har vundet international anerkendelse og modtaget utallige priser for sit arbejde. Han er kendt for at skabe intelligent design, der forener form og funktion.

- Mit job som designer er at skabe produkter, som mennesker kan bruge resten af deres liv. Det er vigtigt for mig at ramme balancen mellem nytænkning og gennemprøvet funktionalitet. Jeg ser ikke mig selv som en designer, der udelukkende arbejder for at gennemføre min egen vision, men mere som en del af den generelle udvikling. Det er ikke mit mål at sætte mit eget mærke på tingene, men prøve at fremhæve de karakteristika, der er i tingenes DNA. Det er derfor, jeg arbejder med mennesket i fokus, fortæller Christoph Behling.

Designer Christoph Behling blev af schweiziske Geberit bedt om at designe et toilet, hvor form og funktion går op i en højere enhed. Det blev til douchetoilettet AquaClean Mera, der nænsomt vasker dig med lun vand.

- Jeg designer kvalitets-ure for TAG Heuer og kvalitets-toiletter for Geberit. Forbindelsen mellem de to er perfektion - selve grundlaget for schweizisk designfilosofi. At lave et produkt af ringe kvalitet i Schweiz er nærmest forrædderi, siger han.