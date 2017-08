Dette materiale hitter i boligindretningen

Spørger man Jelena Nordentoft om, hvad der oprindeligt tiltrak hende ved leret, er det da heller ikke svært at forstå, hvorfor så mange bliver fascineret af at have det i hænderne.

“Ler er et uforudsigeligt materiale, der er skulpturelt at arbejde med, og du forelsker dig i det på grund af alle de processer, det gennemgår i form af tørring, glasering og brænding, som man skal forsøge at styre. Samtidig er det et fuldstændigt uudtømmeligt område, fordi der er et uendeligt antal kombinationsmuligheder i forhold til masse og overflade,” siger hun og spår, at vi også vil se masser af keramik i fremtiden, hvor porcelæn får comeback – dog med et strammere udtryk og mere ro på formerne, men stadigvæk med knald på farverne.

