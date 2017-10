Dyre boligitems, alle bloggere har

Marrokansk tæppe fra Beni Ourain

De bløde og lyse tæpper med grafiske sorte linjer dekorerer blogger-boliger over hele landet. Og med god grund, for tæppet af den marrokanske Beni Ourain er et kunstværk i sig selv og resultatet af mange timers utroligt håndværk.

Hvert tæppe er lavet i verdens bedste kvalitet af uld og væves i hånden, hvilket betyder, at der ikke findes to ens slags i hele verden. Det luksuriøse tæppe fra Beni Ourain passer utrolig godt ind i den skandinaviske indretning, samtidig med at tæppet giver et snert af eksotiske Marokko.

Hvis du vil gøre bloggerne kunsten efter, kan tæppet blive dit for priser 4.000 kroner og opefter.