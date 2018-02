Efter stor succes lancerer Ikea endnu et samarbejde med populær designer

For anden gang har den hollandske designer Piet Hein Eek indgået et designsamarbejde med Ikea, som består af 22 elementer, der alle har det til fælles, at de er masseproducerede, men uden at alt i processen er styret. Det betyder med andre ord, at udtrykket er langt mere unikt og går godt i tråd med ambitionen omkring kollektionen, der har fået navnet Industriell.

“Det her samarbejde har været helt specielt, og jeg er meget stolt af udfaldet. Industriell er håndlavet masseproduktion, og det lyder jo skørt, men det fungerer rent faktisk. Jeg har længe tænkt over, hvordan man kunne bringe varme og personlighed ind i den industrielle produktionsproces, og heldigvis viste det sig, at Karin Gustavsson og resten af Ikea har gjort sig akkurat de samme tanker,” udtaler Piet Hein Eek om den nye produktion. Han tilføjer, at det har krævet lidt overtalelse af fabriksmedarbejderne pludselig at få dem til at værdsætte de små fejl i deres produktion:

“Det er jo helt omvendt af, hvad de er vant til,” siger Piet Hein Eek.

Kollektionen bliver sat til salg verden over 6. april i år.