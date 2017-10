Fejl, vi alle begår, når vi hænger kunst på væggene

1. Kunst der hænger for højt

En typisk fejl er at hænge billeder for højt i forhold til det møbel, som de hænger over. Det efterlader et stort stykke bar væg, som får rummet til at virke uharmonisk. For at skabe balance i rummet, skal du blot sænke billedet, så der er cirka 15 centimeter mellem møblet og rammens kant.

Hæng dine billeder, så de ikke svæver for højt over møblerne, ligesom på billedet herover.