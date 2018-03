Ikeas nye kollektion skaber oaser i dit hjem

Ikea fortsætter sin strøm af kollektioner og præsenterer Hjärtelig, der er skabt til at give dig et pusterum i dagligdagen.

Naturlige materialer og mentalt velvære er de bærende elementer i kollektionen, som skal hjælpe forbrugeren med at sætte den hektiske hverdag på pause med produkter som yogamåtter, bænke, gulvpuder og rumdelere.

“Om du vil dyrke yoga, plante krydderurter eller ganske enkelt bare har brug for at slappe af i smukke, naturlige materialer er op til dig selv, men med Hjärtelig har vi forsøgt at samle det hele,” forklarer en af de to designere bag kollektionen, Maja Ganszyniec.

Kollektionen er skabt med henblik på, at alle kan få glæde af den – ligegyldigt hvor eller hvordan man bor. Derfor består den blandt andet af forskellige måder at skabe små oaser af “helle”, hvis pladsen er trang. Hertil kommer, at alt er fremstillet af naturlige materialer som hør, kork, rotting, massivt fyrretræ og bomuld.

Hjärtelig lanceres i Ikeas varehuse 13. april, og du kan se et udvalg af de nye produkter herunder.