Ny borddækningstrend overtager Instagram

Det har længe været sådan, at Instagram er et af de steder, hvor du kan spotte en tendens, når den begynder at spire.

Lige nu tager vi forskud.

For når den hypede indretningsbutik i København The Apartment siger, at noget er hot, så er det som regel et meget godt varsel om, hvad vi ender med at se mere af på de sociale medier.

Og for nyligt har de delt den smukkeste farvestrålende borddækning af blomster. Et såkaldt 'centerpiece'.