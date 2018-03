Grønne stueplanter, såsom kaktus, Pilea og Monsteraen, har længe trendet på Pinterest – og i de danske hjem. Ifølge Pinterests årlige trendrapport 100 Top Trends to Try er planter med specielle mønstre og iøjnefaldende farver dem, du skal pynte dit hjem med i 2018. Og vi er især faldet for den smukke Fiskebensplante.

Den særprægede plante har smukke fiskebensaftegninger i klar rosa, der står i skarp kontrast til dens mørke- og lysegrønne blade. Om natten folder planten sine blade sammen og kaldes derfor Prayer Plant på engelsk.

Planten har hjemme i det tropiske kilma i Central- og Sydamerika, men kan sagtens leve i de danske stuer og er nem at holde.

Lær, hvordan den smukke, tropiske plante kan leve i dit hjem herunder.