At finde den perfekte sofa kan være lidt af en udfordring. Der er flere ting, der skal gå op: Farve, materiale, kvalitet, størrelse, komfort og pris. Det er fristende at ty til Ikea, hvor udvalget er stort og møblerne til at betale, men så ender du også let med at have det samme som alle andre.

Men med lidt kreativ snilde kan du forvandle møbelgigantens sofaer til noget helt unikt. Det demonstrerede Krys fra DIY-bloggen Melodrama med et imponerende Ikea-hack, som endte med en lyserød drøm af en sofa.

Hacket tager udgangspunkt i Ikea-klassineren Karlstad, der står 2.499 kroner og har aftageligt betræk. Hertil skal du tilkøbe stoffarve, knapper og nye sofa-ben til en samlet værdi af cirka 300 kroner.

Se, hvordan du forvandler Karlstad-sofaen ved at følge Krys' seks nemme trin.