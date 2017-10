Sådan binder du din egen buket

Inden du går i gang

Det er vigtigt at forberede stilkene, inden du påbegynder bindingen. Fordelen ved at binde sin egen buket er, at man typisk kan erhverve sig billige bundter hos sin lokale blomsterhandler for langt færre penge, end hvis de også skal binde den.

Køb gerne to til tre forskellige slags blomster i forskellige former. Nogle lange og tynde, andre flade og runde – det giver mulighed for at lege med udtrykket. Køb derudover et bundt grønt. Det kan for eksempel være den populære eucalyptus, som er smuk i sig selv, men også er velegnet til at skille blomsterne ad, og give luft i buketten.

Find en god saks, en skarp kniv og tyndt reb frem, inden du begynder. Rens herefter stilkene ved at fjerne eventuelle småblade fra den ende af blomsten, som vil stå under vand. Dette forlænger bukettens levetid, da de små blade ellers har tendens til at gøre vandet råddent.