Hvad er det egentlig, du ønsker at fremhæve mest i dit soveværelse? Blikfang er altafgørende for harmoni og for, at du opnår det ønskede udtryk.

Er dit ynglingsitem din seng? Måske har du et smukt vinduesparti eller tapet?

Sørg for at indrette dit soveværelse med henblik på at fremhæve dine ynglingsting. Eksempelvis kan du undlade at hænge malerier op på vægge, der er belagt med ekstraordinært tapet.

Du kan også undlade at hænge en stor pendel i soveværelset, hvis den overskygger din æstetiske gallerivæg.