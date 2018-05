Stilrene silhuetter, det gode håndværk og en holdning til mode om, at det helst ikke skal dufte for meget af status eller trends. Lysten til at gøre lidt ekstra ud af det, når man klæder sig på, og så en helt særlig forkærlighed for tøj fra gode, gamle modehuse som Dior, Fendi og ikke mindst Chanel.

Når man som Mathilde Maxine Holmblad og Inger R. Ernst, barnebarn og farmor, deler modesyn og smag, sker det ikke sjældent, at der bliver både talt om og lånt fra hinandens garderober.