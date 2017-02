Overraskende trick giver fejlfri makeup hele dagen

Blandingen af babypudder og vand vil eftersigende "fastlåse" din makeup, og forhindre den i at smelte eller blive gnedet af. Samtidig vil huden få et mat skær. Nogle foretrækker at bruge almindelig pudder frem for babypudder, men uanset skulle resultatet være effektfuldt.

I videoen nedenfor kan du se skønhedsbloggeren Beauty Vixxen teste metoden, før du selv kaster dig ud i jamsu.