Få eksklusivt serum fra Beauté Pacifique sammen med Costume

Her på Costume har vi med begejstring testet den nye serum fra Beauté Pacifique. Produktet giver huden en dejlig overflade og de bedste betingelser, når du skal lægge den perfekte makeup.

Samtidig indeholder det UV-beskyttende ingredienser, som giver en god anti-age effekt.

Fugtgivende og UV-beskyttende egenskaber

Submersive serum paradoxe fra Beauté Pacifique indeholder vindruekerne-ekstrakt fra Andesbjergene i Chile, hvor solens stråler er særligt kraftige.

For at kunne overleve den hårde sol har druerne i området udviklet en særlig modstandsdygtighed over for UV-bestråling. Det har de udnyttet hos Beauté Pacifique ved at videreføre den særlige beskyttelse til deres serum og nu til din hud.

Enkle egenskaber der virker

Beauté Pacifique har lavet en serum, som har en rigtig god evne til at trænge dybt ned i huden og udjævne porer, rødme og pigmentfejl samtidig med at den tilfører en synlig glød til din makeup. Vi giver den derfor en anbefaling - og dig en mulighed for at købe den til en meget billig pris.

Submersive Serum Paradoxe har i sig selv en værdi af 399 kroner, men lige nu kan du få den sammen med 5 numre af Costume for kun 179 kroner - du sparer 530 kroner!

Bestil 5 numre af Costume + Submersive serum paradoxe fra Beauté Pacifique for kun 179 kr. + 59 kr. i porto og eksp. I alt 238 kr.