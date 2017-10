Mode og stil handler ikke om prisen på dit tøj, men i højere grad om at vælge den rette pasform, det gode snit og evnen til at udstråle, at du bærer tøjet og ikke omvendt.

Derfor har vi samlet fem gode huskeregler, som gør det lidt nemmere at fremstå stilfuld til hverdag - uden at gå på kompromis med komforten.

