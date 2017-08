Danskerne genbruger tøj som aldrig før

Mange kender formentlig til at have bugnende tøjskabe, der skriger på at blive ryddet igennem.

Danskerne er førhen blevet udskældt for vores forbrugervaner, hvor der var tale om en køb-og-smid-væk-kultur. Nyindkøbte design fik ikke lov at leve længe i skabene, før de måtte se deres endeligt i bunden på en skraldecontainer. Det har miljøet lidt under, da den konstante udskiften i garderoben koster naturens ressourcer dyrt.

Heldigvis er der siden sket en ændring i danskernes tankegang omkring mode. Vi shopper ikke mindre, end vi før har gjort, men til gengæld forbruger vi mere bæredygtigt.