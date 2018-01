I en verden fyldt med tatoverede klichéer (host, Carpe Diem, host), står en tekst af Lady Gagas favoritforfatter fra Tyskland ud i mængden.

Passagen af Rainer Maria Rilke betyder noget a la:

“Bekend over for dig selv i nattens dybeste time, om du ville blive nødt til at dø, hvis du blev forbudt at skrive. Grav dybt ind i dit hjerte, hvor svaret spreder sine rødder i dit væsen, og spørg dig selv højtideligt, skal jeg skrive?”