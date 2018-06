Derfor er diamanter for alle

Hotline bling

Susan Falls er antropolog og professor på Savannah College of Art and Design i USA, har forsket i diamanters betydning og er forfatter til bogen Clarity, Cut and Culture: The Many Meanings of Diamonds. Hun har kigget på mange kulturers brug af diamanter, og ifølge hende er hiphopkulturen den mest spændende. Her er diamanterne nået fra konger og adelige ud på gadeplan – hvis ikke i ægte format så i similiudgaven.

“Hiphoppere bruger diamanter anderledes. Der er stor forskel på, om man bruger dem i en ring eller har én på fortanden,” siger Susan Falls.

Rapper og Beyoncé-husbond Jay Z var en af de første, der fandt på beskrivelsen ‘bling’: statussymboler i glimtende guld og diamanter på baggy-klædte hiphoppere fra ikke så diamantkøbende kår. Da hiphop op gennem 90’erne blev mainstream, ændrede de sociale diamant-normer sig. Pludselig hang diamanter på sorte mænd uden en rig familiehistorie i overdimensionerede og utraditionelle udgaver. Ikke kun en fingerring eller en ørestik, næ, rappere tog dem på overalt. Tænderne, kasketterne, you name it.