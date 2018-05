Få Chanel-klassikerne på budget

I 20’erne gjorde Coco Chanels bijoux-kollektion voluminøse og glitrende smykker tilgængelige for den almene kvinde. Før det var alle smykker i ægte materialer og stene – og dermed umulige for de fleste at få råd til.

De mest genkendelige af Cocos smykker var perlehalskæderne, nogle gange brudt af glas- eller krystalperler.

