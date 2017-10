Her skal du aldrig shoppe

3. RoseWholesale.com

RoseWholesale.com beskyldes for at stjæle produktbilleder fra andre mærker, for derefter at sælge et produkt, der slet ikke er det samme i virkeligheden. På SiteJabber giver størstedelen af anmelderne sitet én stjerne og skriver blandt andet: “Jeg shopper aldrig herfra igen” samt “jeg føler mig snydt”.

4. Dresslily.com

Mere end 2.000 ud af 3.000 anmeldere har givet sitet Dresslilly.com én stjerne og bruger i deres anmeldelser ord som “svindel” og “tyveknægte”.