Årets model: “Vi er mere end bare et ansigt i et magasin”

DU ER FEMINIST. HVORNÅR INDSÅ DU DET?

“Jeg voksede op med en mor, som var meget selvstændig, tjente sine egne penge og arbejdede hårdt for at forsørge min søster og mig. Hun var et fantastisk forbillede for os – og hun betegnede sig selv som feminist. Da jeg var omkring 19 år, mødte jeg en masse andre inspirerende kvinder, der også var feminister, og der gik det for alvor op for mig, at det er jeg også.”

I år blev Adwoa Aboah udråbt til Woman of the year i GQ Magazine, og den nye chefredaktør på britisk Vogue, Edward Enninful, har gjort hende til contributing editor samtidig med, at hun er på forsiden af magasinet. Og udover det driver hun så Gurls Talk.

“Jeg startede Gurls Talk for omkring halvandet år siden. Jeg var til et kvindemøde – en slags sammenkomst, hvor man deler sin historie og sine inderste tanker med andre kvinder. Der gik det op for mig, at jeg føler mig allermest stærk og tryg, når jeg er sammen med andre kvinder. Det er dejligt, at man kan dele sådan noget uden at dømme hinanden. Og så fik jeg idéen til Gurls Talk. Lige nu er Gurls Talk onlinebaseret, og i sommer holdt vi vores første event, hvor vi snakkede om sex og mental sundhed med forskellige eksperter og personligheder, og der var aktiviteter som dans og yoga. Vi prøver at skabe noget, hvor der er plads til alle uanset baggrund og historie. Vi håber, at alle piger har lyst til at dele deres historier, glæder og sorger. Det er min drøm, at Gurls Talk bliver en del af undervisningen i skolen. At det bliver et forum, hvor elever kan mødes et par timer om ugen, snakke om deres tanker og møde andre kvinder, som fortæller om deres erfaringer. Det skal ikke bare handle om sexualundervisning – der skal være plads til, at man også kan vende vigtige spørgsmål og tanker. Jeg tror, at når nogen andre fortæller noget, man kan genkende sig selv og sin situation i, så føler man sig mindre ensom. Sådan havde jeg det i hvert fald selv, da jeg voksede op.”