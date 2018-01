Amanda fra En Frygtelig Kvinde: “Jeg fortryder ikke noget”

Liv

Det bedste råd, jeg har fået, er ... “‘Trust your instincts’. Det blev der tit sagt på min skole, William Esper Studio, i New York. Det bruger jeg både i mit arbejde og i mit liv. Derudover er ‘hvis du bekymrer dig, rammer nedturen to gange’ også ret god, men jeg synes, jeg får gode råd hele tiden.”

Den person, der ændrede mit liv ... “er min kæreste. Der er mange, der ændrer mit liv hele tiden, men at få et barn med et andet menneske er nok det mest livsændrende, jeg hidtil har prøvet.”

Det største, jeg har opnået, er ... “at blive mor. Det er sådan helt ur-tilfredsstillende på den måde, at hvis alt andet glipper, så har jeg sgu i det mindste lavet ... et menneske!”

Jeg bliver nervøs over ... “mit arbejde. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke pillede ved nerverne. Det er jo frygteligt at være skuespiller. På den bedst tænkelige måde.”

Jeg fortryder ... “ikke noget. Jeg prøver altid at vende alting til noget positivt.”

Jeg tænker, at kærlighed er ... “over det hele. Jeg synes, jeg er omgivet af kærlighed faktisk. Heldige asen.”