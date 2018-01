Blanche om danske kvinder, hype og de ultimative jeans

Hvad fik jer til at tage springet og starte eget mærke?



“Vi har altid elsket mode, og vi har begge tidligere arbejdet med brands, som havde en stærk jeansprofil. Vi tror, det er lidt sådan, at når du først har fået indigoblåt blod ind dine årer, så forsvinder det ikke igen. Så det startede med, at vi ville udforske, hvad denim kan, og derefter hvad vi kunne gøre med og for denim. Derfor var det oplagt at tænke bæredygtighed ind i vores brand helt fra start. Denim er noget af det, der forurener allermest, så det var vigtigt for os at prøve at bryde dette mønster, uden at gå på kompromis med designet eller produktet.



Vi kunne ikke finde et bæredygtigt jeansbrand på markedet, og derfor besluttede vi os for, at det skulle være vores mission.”