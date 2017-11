Bloggerens bedste stylingtip

HVILKEN TASKE ER DIN FAVORIT LIGE NU?

“Det må være min fantastiske, lille taske fra Balenciaga. Mønstret og farverne er en drøm, og jeg elsker, at den er så speciel, men alligevel passer til det meste og giver alle look et cool touch. Ovenikøbet har den en skulderstrop, der gør den nem at bruge i hverdagen.”

HVAD VENDER DU ALTID TILBAGE TIL?

“Jeg keder mig hurtigt, så jeg køber sjældent det samme, som jeg allerede har i skabet, men vil hellere tænke nyt og komplementere de farver og styles, jeg har. Det er sjovt at have tasker i forskellig stil til forskellige look, og jeg har alt fra Célines Box bag i camel til en Chanel-taske i denim og en Gucci-rygsæk med rosa blomster. Fælles for dem er, at jeg har forelsket mig i dem og ikke kunnet lade være med at købe dem.”