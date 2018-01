Blomsterekspert: Sådan finder jeg blomsterne til dit bryllup

Blomster ses i modebilledet her, der og alle vegne, og der er god grund til at omfavne de farverige print. Udenfor modeverdenen regerer blomster også i deres egen forstand, med Leif Sigersen som en af Danmarks mest toneangivende blomstereksperter i spidsen.

Fra han var ung, har Leif Sigersen arbejdet med blomster. Han var blomstermesteren Tage Andersens første elev og åbnede egen forretning som 25-årig. Siden har han haft interiørbutikken Butik med Helena Christensen i New York, og han arbejder i dag som setdesigner til fotoskydninger og med blomsterudsmykninger til bryllupper og udstillinger.

HAR DU ALTID VIDST, AT DU VILLE ARBEJDE MED BLOMSTER?

“Som barn troede jeg, at jeg skulle være gartner, men mens jeg gik i skole, var jeg i praktik som væksthusgartner, og jeg syntes simpelthen, at det var for kedeligt. Jeg havde en romantisk forestilling om, at man passede 20 små planter i et drivhus. Sådan var det slet ikke. Jeg vil gerne arbejde hårdt, men ikke på den industrialiserede måde. Nogle år senere stod jeg en aften på Kongens Nytorv, hvor Tage Andersens butik lå. Den tiltrak mig med sit eventyrlige lys, og jeg vidste med det samme, at det var der, jeg ville arbejde. Alle sagde, at han ikke havde elever, men to dage efter min studentereksamen gik jeg ind til ham med en ansøgning.Vi fik en snak, og under en uge senere blev jeg hans første elev. Jeg stoppede, da jeg var udlært, og arbejdede et år som stylist, for jeg ville også arbejde med billeder. Derefter blev jeg selvstændig med min butik Gaven til Paven. Det er 27 år siden.”

HVORDAN VAR BLOMSTERSCENEN DENGANG?

“Dengang var der tre inden for blomster, der var noget: Tage Andersen var den kunstneriske, Erik Bering lavede mere klassiske, smukke buketter, og Erik Buch var på vej. Tages univers var noget helt andet end en almindelig blomsterbutik – der eksisterer ikke en butik som hans nogen andre steder i verden. Han var ligeglad med, om noget var vissent, skævt eller mærkeligt, og det har jeg taget med mig. Jeg elsker at arbejde med blomster og planter, men kunne ikke forestille mig at stå og lave 200 ens buketter om dagen.”