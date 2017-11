HVORFOR SAGDE DU JA TIL SAMARBEJDET MED MAX FACTOR?

“Mest af alt, fordi jeg virkelig følte, at jeg kunne identificere mig med det budskab, Max Factor gerne vil have ud, My Factor. At et brand, der producerer makeup, som i manges øjne er til for at dække mørke rande under øjnene, urenheder og lignede, vælger at hylde den individuelle skønhed med fokus på at fremhæve vores unikke karakteristika, fregner, øjne og mund, ved hjælp af makeup – dét synes jeg er beundringsværdigt.”