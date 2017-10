De 6 vigtigste denimpieces – ifølge H&M

HVOR HAR I EN CLOSE THE LOOK DENIMKOLLEKTION?

“Kollektionen er et eksempel på, hvordan os fra H&M ‘lukker cirklen’, hvad angår tekstiler. Vores mål er at bruge endnu flere materialer lavet af genanvendte fibre i fremtiden, for at udgå, at flere tekstiler ender på lossepladser, for at reducere vores miljøbelastning i forbindelse med råmaterialeproduktion og for at spare på naturens ressourcer.”

HVAD ER H&M’S MÅL, NÅR DET KOMMER TIL BÆREDYGTIGHED?

“Vores mål er at skabe en fuldstændig lukket cirkel for tekstiler, samt sikre, at al bomuld i vores udvalg er bæredygtigt i 2020. Teknologiske udfordringer tillader på nuværende tidspunkt ikke mere end 20 procent genbrugt bomuld, når man skaber nye materialer, uden at kvaliteten daler. Men vi investerer i teknologi og opfordrer til innovation for at overkomme dette, ud fra den overordnede målsætning, at mere materiale kommer fra genanvendte fibre i fremtiden.”

Du kan se den nye denimkollektion på Hm.com.