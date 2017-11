Gestuz’ kreative direktør: Det bedste råd, jeg har fået

LIV

Det bedste råd, jeg har fået, er ... “‘Du kan ikke gøre alle mennesker glade’. Jeg vil som udgangspunkt gerne gøre alle glade, både som person og som designer, og i begge forhold har min erfaring lært mig, at det er bedre at være fokuseret end at please alle omkring sig.”

Den person, der ændrede mit liv, er ... “min tidligere chef. Han har virkelig udfordret mig og gav mig et kæmpe ansvar allerede som meget ung. Han har lært mig at blive en forretningskvinde og turde tro på mig selv, men også at blive en rigtigt god leder og uddelegere ansvar og se tingene fra oven.”

Det største, jeg har opnået, er ... “at blive mor til mine to drenge, der i dag er 8 og 12 år gamle.”

Første gang jeg ... “stod på ski, røg jeg direkte på den isede, røde løjpe og fik så mange tæsk af et styrt. Jeg har stået meget på rulleskøjter og været virkelig god til det, og en af mine venner sagde, at rulleskøjter og ski var næsten det samme. Det er det ikke. Jeg fik det lært på en enkelt dag, men var gul og blå over hele kroppen.”