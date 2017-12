“Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle finde en kæreste i Danmark”

For bare 2,5 år siden var det umuligt for hende at forestille sig, at hun i dag ville være gift og have barn og hus. For på det tidspunkt gik alting så umådeligt stærkt, at det næsten blev for meget. Pernille Teisbæk var single og lidt mærket af tabt kærlighed, og samtidig løftede streetstylebølgen hende til nye højder. Men så mødte hun Phillip, der stoppede tiden – men også fik den til at gå hurtigt på en anden måde.

“I min tale til min mand ved vores bryllup var mit budskab, at vi skal lære at være mere til stede og nyde det hele lidt mere. Med de sociale medier er vi hele tiden på vej videre og aldrig rigtigt tilstede der, hvor vi er. Jeg har tænkt meget over, at jeg skal øve mig i at tage mig tid til de ting, jeg er i. Nyde at være sammen med min søn.