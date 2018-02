Ruby Dagnall om Skam: “Det blev for meget for mig”

Hvordan har seriens succes påvirket dit liv?

“På sociale medier har det gjort, at jeg er blevet mere anonym, fordi jeg ikke så godt kunne lide al opmærksomheden. Det er mærkeligt at få beskeder fra folk, som egentlig ikke er interesserede i dig, men i en karakter, du spiller. Da opmærksomheden var på sit ’værste’, eller hvad man skal kalde det, skulle vi hele tiden tage selfies med folk. For eksempel, da vi var på Roskilde Festival, og alle de danske fans hele tiden kom hen til os. Det er selvfølgelig sødt, men det blev for meget for mig, fordi det var virkelig intenst.”

Men Skam har selvfølgelig også påvirket mit liv på en god måde, da jeg har fået mange flere muligheder, fordi folk kender mit navn.”

Har du oplevet, hvordan Skam har påvirket fans’ liv på en positiv måde?

“Ja, der er flere som er kommet op til mig og sagt, at serien har hjulpet dem gennem hårde tider. Det gælder særligt for dem, som har følt sig alene. Du er nemlig aldrig alene, selvom det nogle gange kan føles sådan, og det tror jeg, Skam har hjulpet mange med at se.”