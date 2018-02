Saks Potts-pigerne: Sådan forudser vi de nye trends

I HAR FÅET MEGET OPMÆRKSOMHED, SIDEN I STARTEDE JERES BRAND. HVORDAN HAR SAKS POTTS UDVIKLET SIG?

Barbara: “Udviklingen kommer nok mest til udtryk i, at vi har lavet en masse nye styles og arbejdet med anderledes pelsteknikker. Der er stadig en tydelig Saks Potts-tråd, men vi har prøvet noget nyt med designdelen af den nye kollektion, som I kommer til at se til showet.”

I HAR ET STORT TALENT FOR AT FORUDSE TRENDS. HVORDAN BÆRER I JER AD?

Barbara: “Cathrine og jeg designer altid fra hjertet. Vi prøver at lave noget, vi selv synes er superfedt, og så håber vi på, at folk kan lide det. Derfor tænker vi ikke rigtig på trends. Vi bliver selvfølgelig påvirket af sociale medier og har stor appetit på at lade os inspirere af mange forskellige kulturer og tidsaldre. Men vi tænker mest af alt på, hvad vi selv mangler i vores garderobe.”

Cathrine: “Ja, vi designer til os selv. Vi designer altid noget, vi selv kunne finde på at gå med og prøver at finde på noget nyt, som ikke er set før. Vi kunne ikke finde på at lave noget ud fra, at andre måske ville kunne lide det.”