Marie Jedig: “Gør mode mig dum?”

Efter sidste modeuge fik jeg et mindre sammenbrud, fordi jeg på mange måder ikke ønskede at deltage. Jeg elsker at se brands opbygge et univers omkring en kollektion til et show, men at tilbringe så mange dage i tæthed af smarte, skønne og dygtige mennesker, uden egentlig at tale med nogen sådan rigtigt er bare ikke min kop te. Jeg har brug for nærvær og meningsfulde samtaler, for at overleve. Dermed ikke sagt, at resten af branchen ikke praktiserer nærvær og meningsfulde samtaler, men jeg har svært ved at finde min egen plads i ræset.

Jeg kan altså ikke dét dér. Og jeg er træt af at lade som om, at jeg kan. Jeg ELSKER mode – og jeg bliver nok aldrig kureret helt for min pyntesyge og hang til smukke genstande, men jeg gider ikke længere at spille rollen som lykkelig showgænger.